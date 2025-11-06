DAX24.017 -0,1%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.269 -1,2%Euro1,1521 +0,2%Öl63,89 +0,5%Gold4.011 +0,8%
Hohe Inflation

Zinsentscheid: Bank of England belässt Leitzins unverändert

06.11.25 13:13 Uhr
Bank of England tastet Leitzins nicht an | finanzen.net

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins unverändert gelassen und damit ihre Zinssenkungen verlangsamt, aber wahrscheinlich nicht beendet.

Dies ist auf die anhaltend hohe Inflation zurückzuführen, die sich trotz der Schwäche der Wirtschaft und der Entspannung am Arbeitsmarkt als hartnäckig erweist. Die britische Zentralbank beließ ihren Leitzins bei 4,00 Prozent und durchbrach damit ein Muster, das bis August 2024 zurückreichte und alle drei Monate eine Zinssenkung um 25 Basispunkte umfasste.

Andere europäische Zentralbanken haben ihre Leitzinsen bei den vergangenen Sitzungen ebenfalls unverändert gelassen. Im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank (EZB) und der schwedischen Zentralbank signalisierte die BoE jedoch, dass in den kommenden Monaten weitere Senkungen wahrscheinlich sind.

"Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Zinsen allmählich sinken, aber wir müssen sicher sein, dass die Inflation auf dem Weg zu unserem Ziel von 2 Prozent ist, bevor wir sie erneut senken", sagte Gouverneur Andrew Bailey. Die Entscheidung fiel mit knapper Mehrheit, wobei vier der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für eine sechste Senkung des Leitzinses stimmten.

Wie ihre US-Kollegen bei der Federal Reserve versuchen die Währungshüter, einen jüngsten Anstieg der Inflation gegen einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt abzuwägen. Die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses sind unterschiedlicher Meinung darüber, welche dieser Entwicklungen in den kommenden Jahren die größte Bedrohung für das Inflationsziel der Zentralbank darstellt.

