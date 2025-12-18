EZB lässt Leitzins bei 2,00 Prozent
18.12.25 14:14 Uhr
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht weiter gelockert. Wie sie am Nachmittag mitteilte, bleibt der Bankeinlagensatz bei 2,00 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Die EZB hatte ihren Leitzins zwischen Juni 2024 und Juni 2025 acht Mal gesenkt, ihn seither aber unverändert gelassen.
December 18, 2025 08:15 ET (13:15 GMT)