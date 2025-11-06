DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Operativ stark

Commerzbank-Aktie dennoch schwach: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu

06.11.25 10:30 Uhr
Commerzbank-Aktie dennoch schwach: Zinsboom beflügelt Commerzbank - Prognose kräftig nach oben | finanzen.net

Die Commerzbank hat im dritten Quartal wegen einer höheren Steuerquote unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,46 EUR -1,07 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Operativ legte der Gewinn dagegen dank eines deutlichen Anstiegs der Erträge zu. Die Bank bestätigte ihre Gewinnprognose, erhöhte aber ihren Ausblick für den Nettozinsüberschuss.

Wer­bung

Der Nettogewinn sank um 8 Prozent auf 591 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens mit 659 Millionen Euro gerechnet. Vor Steuern stieg der Gewinn um 16 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen.

Auf der Ertragsseite verzeichnete die Commerzbank ein Wachstum um 7 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro. Einem stabilen Zinsüberschuss stand ein deutlicher Anstieg beim Provisionsüberschuss gegenüber.

Für das laufende Jahr stellt die Commerzbank nun einen Nettozinsüberschuss von rund 8,2 Milliarden Euro in Aussicht. Bislang war die Bank von rund 8 Milliarden ausgegangen. Der Gewinn wird weiter bei 2,5 Milliarden Euro nach knapp 2,7 Milliarden Euro im Vorjahr gesehen. Bereinigt um Restrukturierungskosten soll sich der Gewinn auf 2,9 Milliarden Euro belaufen. Die Bank will 100 Prozent des bereinigten Gewinns an die Aktionäre ausschütten. In den ersten neun Monaten betrug der Gewinn 1,89 Milliarden Euro.

Wer­bung

Commerzbank-Ergebnisse durchwachsen

Die Ergebnisse der Commerzbank für das dritte Quartal seien durchwachsen, insbesondere angesichts der jüngsten starken Erfolgsbilanz der Bank und der immer höher liegenden Messlatte, schreibt die Deutsche Bank in einer Research Note. Der Gewinn des Konzerns sei, belastet durch eine höhere Steuerquote und ein volatiles Netto-Fair-Value-Ergebnis, schlechter als erwartet ausgefallen, schreiben die Analysten Benjamin Goy und Marlene Eibensteiner. Die Bank habe ihren Gewinnausblick für 2025 bestätigt, aber ihre Prognose für den Zinsüberschuss und das Risikoergebnis angehoben, was beides vom Konsens in etwa erwartet worden sei. Der neue, aber erwartete Aktienrückkauf von bis zu 600 Millionen Euro bringe die Bank auf Kurs für hohe Kapitalausschüttungen in diesem Jahr, meinen die Analysten.

Commerzbank schwach - Goldman Sachs: hohe Steuerquote

Die Quartalsbilanz der Commerzbank ist am Donnerstag an der Börse nicht gut angekommen. Mit einem Abschlag via XETRA von 2,55 Prozent auf 31,71 Euro zählten die Papiere zu den größten Verlierern im Leitindex DAX.

Grund dafür könnten Gewinnmitnahmen sein, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat.

Wer­bung

Das Nettoergebnis liege im dritten Quartal um zehn Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs. Das liege an der Steuerquote. Diese sei mit 36,5 Prozent um 6,5 Prozentpunkte höher als am Markt erwartet.

Alles in allem dürften sich die Änderungen an den Konsensschätzungen in Grenzen halten, so der Experte.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10:16Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
10:11Commerzbank HoldWarburg Research
09:26Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
10:11Commerzbank HoldWarburg Research
09:26Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen