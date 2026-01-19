DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
Commerzbank Aktie

Marktkap. 39,41 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank Neutral

08:01 Uhr
Commerzbank Neutral
Commerzbank
Commerzbank
34,31 EUR 0,07 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,38 €		 Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,93%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

08:01 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

