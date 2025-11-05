DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.223 +2,0%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.979 +1,2%
Zahlen vorgelegt

Lucid-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent verfehlt Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis

05.11.25 22:18 Uhr
NASDAQ-Aktie Lucid im Minus: Tesla-Konkurrent dämmt Verlust nicht so stark ein wie erwartet | finanzen.net

Am Mittwoch blickten Anleger gespannt auf die jüngste Quartalszahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten Lucid.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid Group Inc Registered Shs
14,70 EUR 0,50 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So verringerte Lucid seinen Verlust je Aktie im dritten Jahresviertel 2025 von -4,09 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun -3,31 US-Dollar. Experten hatten jedoch mit einem EPS von -2,304 US-Dollar gerechnet.

Wer­bung

Auf der Umsatzseite standen unterdessen zuletzt 336,58 Millionen US-Dollar und damit weniger als die von Analysten erwarteten 370,60 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte sich der Umsatz des Tesla-Konkurrenten noch auf 200,00 Millionen US-Dollar belaufen.

An der NASDAQ zeigt sich die Lucid-Aktie nachbörslich zwischenzeitlich 4,12 Prozent tiefer bei 16,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Lucid Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

