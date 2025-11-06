Lucid-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent verfehlt Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis
Am Mittwoch blickten Anleger gespannt auf die jüngste Quartalszahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten Lucid.
Werte in diesem Artikel
So verringerte Lucid seinen Verlust je Aktie im dritten Jahresviertel 2025 von -4,09 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun -3,31 US-Dollar. Experten hatten jedoch mit einem EPS von -2,304 US-Dollar gerechnet.
Auf der Umsatzseite standen unterdessen zuletzt 336,58 Millionen US-Dollar und damit weniger als die von Analysten erwarteten 370,60 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte sich der Umsatz des Tesla-Konkurrenten noch auf 200,00 Millionen US-Dollar belaufen.
An der NASDAQ zeigt sich die Lucid-Aktie zwischenzeitlich 0,35 Prozent fester bei 17,30 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Lucid Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Lucid Group News
Bildquellen: Lucid, TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images
Nachrichten zu Lucid Group Inc Registered Shs
Analysen zu Lucid Group Inc Registered Shs
Keine Analysen gefunden.