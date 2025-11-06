DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Zahlen vorgelegt

Lucid-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent verfehlt Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis

06.11.25 17:07 Uhr
Am Mittwoch blickten Anleger gespannt auf die jüngste Quartalszahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten Lucid.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid Group Inc Registered Shs
14,90 EUR 0,20 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
So verringerte Lucid seinen Verlust je Aktie im dritten Jahresviertel 2025 von -4,09 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun -3,31 US-Dollar. Experten hatten jedoch mit einem EPS von -2,304 US-Dollar gerechnet.

Auf der Umsatzseite standen unterdessen zuletzt 336,58 Millionen US-Dollar und damit weniger als die von Analysten erwarteten 370,60 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte sich der Umsatz des Tesla-Konkurrenten noch auf 200,00 Millionen US-Dollar belaufen.

An der NASDAQ zeigt sich die Lucid-Aktie zwischenzeitlich 0,35 Prozent fester bei 17,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

