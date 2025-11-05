IonQ-Aktie mit Zuwächsen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung
Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.
Werte in diesem Artikel
So verbuchte IonQ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein EPS von -3,58 US-Dollar nach -0,240 US-Dollar im Vorjahr. Damit verfehlte der Anbieter von Quantencomputing-Lösungen die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich im Schnitt auf -0,440 US-Dollar beliefen.
Auf der Umsatzseite konnte IonQ hingegen auf voller Linie überzeugen: So erwirtschaftete das US-Unternehmen im zurückliegenden Jahresviertel 39,866 Millionen US-Dollar, Experten hatten unterdessen mit 27 Millionen US-Dollar gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte IonQ noch einen Umsatz in Höhe von 12,4 Millionen US-Dollar verbucht.
An der NYSE kamen die Zahlen gut an: Das Papier gewinnt nachbörslich zeitweise 3,19 Prozent auf 57,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: IonQ und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IonQ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IonQ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere IonQ News
Bildquellen: Oxie99 / Shutterstock.com, create jobs 51 / Shutterstock
Nachrichten zu IonQ
Analysen zu IonQ
Keine Analysen gefunden.