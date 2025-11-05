DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.223 +2,0%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.979 +1,2%
Einblicke in die Zahlen

IonQ-Aktie mit Zuwächsen: Quantencomputing-Spezialist mit Umsatzsprung

05.11.25 22:32 Uhr
IonQ-Aktie gewinnt an der NYSE: Quantencomputing-Spezialist vervielfacht Umsatz | finanzen.net

Zur Wochenmitte zog IonQ mit seiner Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
48,50 EUR 2,40 EUR 5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So verbuchte IonQ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ein EPS von -3,58 US-Dollar nach -0,240 US-Dollar im Vorjahr. Damit verfehlte der Anbieter von Quantencomputing-Lösungen die Erwartungen der Analysten deutlich, die sich im Schnitt auf -0,440 US-Dollar beliefen.

Auf der Umsatzseite konnte IonQ hingegen auf voller Linie überzeugen: So erwirtschaftete das US-Unternehmen im zurückliegenden Jahresviertel 39,866 Millionen US-Dollar, Experten hatten unterdessen mit 27 Millionen US-Dollar gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte IonQ noch einen Umsatz in Höhe von 12,4 Millionen US-Dollar verbucht.

An der NYSE kamen die Zahlen gut an: Das Papier gewinnt nachbörslich zeitweise 3,19 Prozent auf 57,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

