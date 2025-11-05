Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung
Für Anleger von Robinhood wurde es am Mittwoch spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Robinhood die Erwartungen beim Gewinn übertroffen. So legte das EPS von 0,170 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,61 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,538 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.
Auch bei den Erlösen übertraf Robinhood die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 637 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,274 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,21 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NASDAQ zeigen sich Anleger im nachbörslichen Handel dennoch nicht zufrieden und lassen die Robinhood-Aktie zeitweise um 0,88 Prozent auf 141,20 US-Dollar fallen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Robinhood News
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com, OpturaDesign / Shutterstock.com
Nachrichten zu Robinhood
Analysen zu Robinhood
Keine Analysen gefunden.