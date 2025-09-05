Rekordhoch greifbar: Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf

Indexanpassungen

Stühlerücken im S&P 500-Index: Welche Aktie rausfliegt, wer aufsteigt.

Der Online-Broker Robinhood steigt demnächst in den S&P 500 auf. Zudem werden ab dem 22. September AppLovin, eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister EMCOR Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen, teilte der Index-Anbieter S&P Global in der Nacht zum Samstag mit. Aus dem Index herausgenommen werden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy.

Der hierzulande bekannteste Neuling in dem marktbreiten Index dürfte Robinhood sein. Der Online-Broker profitierte mit seiner intuitiven App stark vom Anlageboom während der Corona-Pandemie, als viele Menschen die Börse für sich entdeckten. Der Konzern verwaltet Kundenvermögen in Milliardenhöhe, von Aktien, ETFs und Optionen bis hin zu Kryptowährungen.

Nach der Bekanntgabe der Aufnahme in den S&P 500 legte der Aktienkurs von Robinhood im nachbörslichen Handel um 6,7 Prozent auf 108 US-Dollar zu. Im Hauptgeschäft würden die Papiere ihr Jahresplus damit auf 190 Prozent ausbauen und sich wieder dem Rekordhoch von knapp 118 Dollar aus dem August nähern./mis

