S&P 500-Marktbericht

Donnerstagshandel in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im S&P 500

11.12.25 22:32 Uhr
Donnerstagshandel in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im S&P 500 | finanzen.net

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Schlussendlich kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,21 Prozent auf 6.901,00 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,414 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,339 Prozent auf 6.863,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.886,68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.903,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.833,45 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,375 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, notierte der S&P 500 bei 6.846,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der S&P 500 auf 6.587,47 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 6.084,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 17,59 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.920,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Royal Caribbean Cruises (+ 7,42 Prozent auf 279,70 USD), Norwegian Cruise Line (+ 6,81 Prozent auf 20,55 USD), Visa (+ 6,11 Prozent auf 345,63 USD), The Mosaic (+ 6,06 Prozent auf 25,19 USD) und Carnival (+ 5,94 Prozent auf 27,84 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Oracle (-10,83 Prozent auf 198,85 USD), Robinhood (-9,05 Prozent auf 123,38 USD), The Trade Desk A (-5,61 Prozent auf 37,02 USD), IPG Photonics (-3,50 Prozent auf 82,50 USD) und International Flavors Fragrances (-3,27 Prozent auf 63,25 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.184.248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 3,843 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Mit 1.200,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

