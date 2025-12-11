DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin79.131 +0,6%Euro1,1740 +0,4%Öl61,62 -1,4%Gold4.280 +1,2%
Broadcom überzeugt mit Ausblick

11.12.25 22:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
349,35 EUR -2,00 EUR -0,57%
News


SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Apple- und Google (Alphabet C (ex Google))-Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das erste Quartal geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).

Im vierten Quartal legte der Umsatz insgesamt um 28 Prozent auf gut 18 Milliarden US-Dollar zu. Wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte, ist dies ein Rekordwert. Im ersten Quartal sollen die Erlöse im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar zulegen und damit stärker ausfallen als von Analysten erwartet. Die Aktien legten nachbörslich um vier Prozent zu.

Im abgelaufenen Quartal verbesserte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 34 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Broadcom 8,5 Milliarden Dollar, nach 4,3 Milliarden ein Jahr zuvor. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie NVIDIA zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren./jha/

