Elon Musks Raumfahrtgesellschaft SpaceX peilt eine frühzeitige Kursstützung für ihre Aktien an und will über ein "Early Index Entry" noch in diesem Jahr an die Börse. Berater des Unternehmens, das kürzlich mit xAI fusionierte, sollen an große Indexanbieter wie die Nasdaq herangetreten sein. Ziel der Gespräche sei, SpaceX und weiteren hochkarätigen Start-ups in diesem Jahr eine schnellere Aufnahme in wichtige Aktienindizes als üblich zu ermöglichen, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Normalerweise müssen Unternehmen nach ihrem Börsendebüt mehrere Monate oder ein Jahr warten, bevor sie in einen bedeutenden Index wie den S&P 500 oder den Nasdaq 100 aufgenommen werden können.

stellt für sein viertes Geschäftsquartal 2025/26 einen Umsatzanstieg von rund 18 Prozent auf 1,47 Milliarden Dollar (plus/minus 50 Millionen Dollar) in Aussicht. Dies stellt eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 26 Prozent im dritten Geschäftsquartal dar. Das Unternehmen prognostizierte einen bereinigten Gewinn von 58 Cent, plus oder minus 4 Cent.

meldete für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar oder 2,78 Dollar je Aktie aus, verglichen mit 3,18 Milliarden Dollar oder 2,83 Dollar je Aktie im Vorjahr. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 3,50 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 3,39 Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 12,25 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 12,13 Milliarden Dollar prognostiziert.

February 05, 2026