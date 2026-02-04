Starker Endspurt

RATIONAL hat im vergangenen Jahr dank eines starken Endspurts einen Rekordumsatz erzielt und den operativen Gewinn stärker gesteigert als erwartet.

Die Marge blieb in etwa auf Vorjahresniveau, wie der im MDAX notierte Großküchenausstatter mitteilte. RATIONAL sieht gute Wachstumsaussichten, nannte aber noch keinen konkreten Ausblick für 2026.

Der Umsatz stieg 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 8 Prozent. Der Wert lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Im vierten Quartal betrug das Wachstum nominal 7 Prozent.

"Wir sind damit zurück auf unserem früheren Wachstumspfad im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich", sagte Vorstandschef Peter Stadelmann laut Mitteilung. Überdurchschnittlich war das Wachstum in den Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika. In Deutschland betrug das Umsatzplus 4 Prozent, in Asien sackten die Erlöse zweistellig ab.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 320 Millionen Euro gerechnet. Die EBIT-Marge rückte damit leicht auf 26,4 von 26,3 Prozent vor. Der Konzern selber hatte eine Marge von 25 bis 26 Prozent in Aussicht gestellt.

Den Ausblick auf das laufende Jahr und den Dividendenvorschlag für 2025 wird RATIONAL bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen am 19. März vorstellen.

