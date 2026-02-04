DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1803 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
Küchenausstatter Rational mit starkem Schlussquartal - Erwartungen übertroffen

05.02.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
680,50 EUR 9,50 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter Rational hat mit einem starken vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog im Gesamtjahr um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro an, wie der MDax-Konzern (MDAX) am Donnerstag in Landberg am Lech auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war mehr als von Experten im Schnitt geschätzt. Finanzchef Jörg Walter begründete das mit positiven Effekten im Einkauf sowie einem starken Umsatzwachstum zum Jahresende.

Der Erlös stieg insgesamt ebenfalls um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Anbieter zwar unterdurchschnittlich, im sonstigen Europa und in Nordamerika lief es aber besser. Rational-Chef Peter Stadelmann sprach vom umsatzstärksten Dezember der Firmengeschichte und schätzt die weiteren Wachstumsaussichten ebenfalls gut ein.

Detaillierte Zahlen und den Dividendenvorschlag für 2025 sowie die neue Prognose legt Rational am 19. März vor./men/zb

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
04.02.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
26.01.2026RATIONAL BuyWarburg Research
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.02.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
26.01.2026RATIONAL BuyWarburg Research
15.01.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2025RATIONAL BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025RATIONAL NeutralUBS AG
19.11.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

