Am Donnerstag dürfte sich der DAX zunächst nur wenig bewegen. Im Fokus steht die sich fortsetzende Bilanzsaison in Deutschland sowie der Zinsentscheid der EZB.

Der DAX hatte den Mittwochshandel 0,72 Prozent tiefer bei 24.603,04 Punkte beendet. Am Donnerstag wird er zunächst ohne größere Veränderung erwartet.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wartestellung

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer DAX-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen aber klar geworden, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand.

Alphabet-Zahlen und Bilanzsaison im Fokus

Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte. Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Zahlen von Aurubis, RATIONAL und Siemens Healthineers zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Was die geopolitischen Krisenherde betrifft, gibt es am Donnerstag keine großen Fortschritte zu berichten. Der Iran will an diesem Freitag nach eigenen Angaben mit den USA neue Verhandlungen beginnen. Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen am Donnerstag weitergehen.

EZB-Entscheid am Nachmittag

Die jüngsten Beschlüsse des EZB-Rats zu den Leitzinsen und den anderen Instrumenten der EZB werden heute um 14:15 Uhr MEZ veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX