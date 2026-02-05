DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,22 -1,1%Gold4.911 -1,1%
ROUNDUP: Lauterbach fordert Termingarantie bei Fachärzten

05.02.26 08:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um lange Wartezeiten für Facharzttermine hat der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Termingarantie bei Fachärzten für gesetzlich Versicherte gefordert. "Wir brauchen endlich eine Termingarantie bei Fachärzten. Wenn innerhalb von drei Wochen kein Termin geht, darf der Patient wie ein Privatversicherter ambulant im Krankenhaus behandelt werden", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". Bezahlt werden solle das aus dem Honorartopf der niedergelassenen Fachärzte.

Im Schnitt dauert es in Deutschland inzwischen sechs Wochen bis zu einem Facharzttermin. Nach einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Linken-Anfrage betrug bei gesetzlich Versicherten, die mindestens einen Tag auf einen Facharzttermin gewartet haben, die Wartezeit 2024 durchschnittlich 42 Tage. 2019 waren es erst 33 Tage. Deutschlands Hausärzte reagierten alarmiert. Die Chefin des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, forderte Tempo bei angekündigten Reformen.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen schloss sich Lauterbachs Vorschlag an und sagte, es sei sinnvoll, dort, "wo wir offensichtlich Unterversorgung haben, wo Menschen sehr lange warten", auch den Krankenhäusern zu erlauben, fachärztliche Versorgungen ambulant anbieten zu dürfen. Eine starre Trennung zwischen Ärzten, die in Arztpraxen arbeiten und Ärzten, die im Krankenhaus arbeiten, sei nicht mehr zeitgemäß, sagte Dahmen./wn/DP/mis