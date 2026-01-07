S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Robinhood-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Robinhood-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.212,121 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.781,82 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 07.01.2026 auf 116,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.317,82 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Robinhood betrug jüngst 109,24 Mrd. USD. Die Robinhood-Aktie wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Robinhood-Papiers belief sich damals auf 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent