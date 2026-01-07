S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Robinhood-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Robinhood-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.212,121 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 141.781,82 USD, da sich der Wert einer Robinhood-Aktie am 07.01.2026 auf 116,97 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.317,82 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Robinhood betrug jüngst 109,24 Mrd. USD. Die Robinhood-Aktie wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Robinhood-Papiers belief sich damals auf 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net