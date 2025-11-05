Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lucid Group wird die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen.
Werte in diesem Artikel
Lucid Group stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group noch ein Verlust pro Aktie von -4,100 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 370,6 Millionen USD - ein Plus von 85,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid Group 200,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -9,046 USD je Aktie, gegenüber -12,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 807,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
