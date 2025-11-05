DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +1,0%Nas23.588 +1,0%Bitcoin90.461 +2,2%Euro1,1477 -0,1%Öl63,70 -1,0%Gold3.983 +1,3%
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.25 18:43 Uhr
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Lucid Group wird die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid Group Inc Registered Shs
14,70 EUR 0,50 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Lucid Group stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid Group noch ein Verlust pro Aktie von -4,100 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 370,6 Millionen USD - ein Plus von 85,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid Group 200,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -9,046 USD je Aktie, gegenüber -12,500 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 807,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Lucid Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

