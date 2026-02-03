DAX24.497 -0,4%Est505.956 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.648 -2,2%Euro1,1791 -0,1%Öl68,28 -1,0%Gold4.876 -1,8%
Unter Druck

Moeller-Maersk-Aktie von Ausblick belastet - Hapag-Lloyd auch schwach

05.02.26 10:16 Uhr
Moeller-Maersk-Aktie sackt wegen Ausblick ab und zieht Hapag-Lloyd mit sich | finanzen.net

Ein neuer Ausblick von Moeller-Maersk hat den Kurs der Aktie am Donnerstag belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.141,00 EUR 60,00 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hapag-Lloyd AG
117,00 EUR -2,90 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die schrittweise Wiederöffnung der Transportwege durch das Rote Meer dürfte 2026 bei der Reederei Moller-Maersk für einen Gewinnrückgang sorgen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten erwartet das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar (bis zu 5,9 Mrd Euro) Gewinn. Das wäre im schlechtesten Fall nicht einmal halb so viel wie 2025. Grund dafür sind fallende Frachtraten, wenn der kürzere Transportweg durch das Rote Meer demnächst wieder regelmäßig zu befahren sein sollte.

Maersk hatte im Dezember und Januar erste erfolgreiche Test-Durchfahrten durch die Straße von Bab el-Mandeb unternommen, nachdem die Angriffe der im Jemen ansässigen Huthi-Miliz nachgelassen hatten. Wegen der Gefahren nehmen die Unternehmen seit Anfang 2024 die weitere Strecke um die Südspitze Afrikas in Kauf - was zwar länger dauert und teurer ist, wovon Reedereien wie Moller-Maersk aber profitieren. Zugleich standen insgesamt weniger Schiffe zur Verfügung; dies ließ die Frachtraten zusätzlich steigen.

Die dänische Reederei will sich daher 2026 verstärkt darauf konzentrieren, die Kosten im Griff zu halten. So sollen in der Verwaltung 1.000 Stellen wegfallen, was dort 15 Prozent ausmacht. Konzernweit entspricht der Abbau lediglich 1 Prozent. Der Konzern verspricht sich davon jährliche Kosteneinsparungen von 180 Millionen Dollar.

Zugleich versucht Maersk, die Investoren bei Laune zu halten und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über rund eine Milliarde Dollar an.

So reagiert die Aktie

An der Kopenhagener Börse sackten die Moeller-Maersk-Papiere zeitweise um 5,2 Prozent auf 1.604 dänische Kronen ab und waren damit das Schlusslicht im Leitindex OMX 20. Am deutschen Markt verloren Hapag-Lloyd im Fahrwasser von Moeller-Maersk via XETRA zeitweise 2,35 Prozent auf 116,40 Euro.

Die Großreederei rechnet in diesem Jahr mit einem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 4,5 bis 7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liegt laut Alex Irving von Bernstein Research mit 6,1 Milliarden Dollar über dem Mittelwert des Zielkorridors von Moeller-Maersk. Die breite Zielspanne spiegele die Überkapazitäten im internationalen Frachtgeschäft wider, so der Experte. Zudem gebe es verschiedene Szenarien zu einer Wiedereröffnung der Frachtschifffahrt durch das Rote Meer, welche die Frachtraten drücken dürfte.

dpa-AFX

Bildquellen: Roland Magnusson / Shutterstock.com

