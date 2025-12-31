DAX 25.262 +0,5%ESt50 5.997 +1,6%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 -1,3%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 78.386 +0,3%Euro 1,1679 +0,4%Öl 63,32 +0,5%Gold 4.581 +1,6%
Hapag-Lloyd Aktie

125,50 EUR +0,20 EUR +0,16 %
STU
Marktkap. 22,02 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Marco Limite berichtete am Freitag von einem Gespräch mit einem Investor-Relations-Manager. Die Entscheidung eines US-Gerichts zu den Zöllen sei schwer vorhersehbar. Klar sei aber, dass Zölle ein zentraler Bestandteil der US-Politik bleiben dürften./ tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
124,80 €		 Abst. Kursziel*:
-24,68%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
125,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,10%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

