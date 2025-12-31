Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 22,02 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Marco Limite berichtete am Freitag von einem Gespräch mit einem Investor-Relations-Manager. Die Entscheidung eines US-Gerichts zu den Zöllen sei schwer vorhersehbar. Klar sei aber, dass Zölle ein zentraler Bestandteil der US-Politik bleiben dürften./ tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
124,80 €
|Abst. Kursziel*:
-24,68%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
125,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,10%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
