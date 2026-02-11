DAX24.896 +0,2%Est505.989 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +6,1%Nas22.599 ±0,0%Bitcoin57.844 +3,7%Euro1,1859 -0,1%Öl67,56 ±0,0%Gold4.981 +1,2%
Hafenlogistik

Hapag-Lloyd-Aktie weit im Plus: Containerterminal in Ägypten startet

13.02.26 14:50 Uhr
Hapag-Lloyd-Aktie klettert: Ägyptenterminal in Betrieb genommen | finanzen.net

Die Containerreederei Hapag-Lloyd und die Hafenlogistiker Eurogate und Contship nehmen am Samstag ein neues Containerterminal in Ägypten offiziell in Betrieb.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
120,00 EUR -0,90 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das teilte Hapag-Lloyd aus Hamburg mit. Das Containerschiff "Essen Express" soll das Terminal an dem Tag anlaufen.

Das Terminal liegt in der Hafenstadt Damietta, die sich rund 60 Kilometer westlich vom nördlichen Ausgang des Suezkanals befindet. "Der neue Hub stärkt unsere Position im östlichen Mittelmeerraum", sagte laut Mitteilung Juan Pablo Richards, der bei Hapag-Lloyd für die Region Südeuropa zuständig ist.

Nach der gesamten Fertigstellung des Terminals soll es im Jahr bis zu 3,3 Millionen Standardcontainer umschlagen können. Zum Vergleich: Die vier Containerterminals des Hamburger Hafens verfügen laut Marketinggesellschaft über eine jährliche Kapazität von rund zwölf Millionen Standardcontainern.

Die Betreibergesellschaft des Terminals Damietta gehört den Angaben nach zu 39 Prozent einer Gesellschaft von Hapag-Lloyd, zu nahezu 30 Prozent Eurogate aus Bremen und Contship aus Italien. Es gibt weitere kleinere Gesellschafter. Contship gehört zur Holding Eurokai, die auch hälftig Eurogate besitzt.

Im XETRA-Handel notiert die Hapag-Lloyd-Aktie zeitweise 4,31 Prozent höher bei 120,90 Euro.

/lkm/DP/stw

DAMIETTA (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd

mehr Analysen