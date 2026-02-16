UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd anlässlich der ZIM-Übernahme mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Dieser Deal würde Hapag-Lloyd Zugang zu großer zusätzlicher Kapazität verschaffen und könnte einige Vorteile für das Gemini-Netzwerk, eine operative Kooperation mit Konkurrent Maersk, mit sich bringen, schrieb Cristian Nedelcu am Montagnachmittag./ck/rob/ag

