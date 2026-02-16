DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.958 -0,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.421 -1,3%Euro 1,1826 -0,2%Öl 68,37 -0,3%Gold 4.920 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks! Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks!
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hapag-Lloyd Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
113,30 EUR -1,70 EUR -1,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,4 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HLAG47

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HLAG475

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLAGF

UBS AG

Hapag-Lloyd Sell

13:16 Uhr
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
113,30 EUR -1,70 EUR -1,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd anlässlich der ZIM-Übernahme mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Dieser Deal würde Hapag-Lloyd Zugang zu großer zusätzlicher Kapazität verschaffen und könnte einige Vorteile für das Gemini-Netzwerk, eine operative Kooperation mit Konkurrent Maersk, mit sich bringen, schrieb Cristian Nedelcu am Montagnachmittag./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 16:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
112,90 €		 Abst. Kursziel*:
-11,43%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
113,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,74%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

13:16 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx Übernahme Hapag-Lloyd-Aktie weit im Plus: Milliardenübernahme von ZIM Hapag-Lloyd-Aktie weit im Plus: Milliardenübernahme von ZIM
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
dpa-afx Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd unterzeichnet Vereinbarung über Zusammenschluss mit ZIM
EQS Group EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie leichter: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
EQS Group EQS-Adhoc: Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bestätigt Verhandlungen über einen Erwerb der Zim Integrated Shipping Services Ltd.
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie weit im Plus: Containerterminal in Ägypten startet
Benzinga Hapag Lloyd To Buy ZIM For $4.2 Billion In Massive Shipping Deal
RTE.ie Hapag-Lloyd buys Israel's ZIM for $4.2 billion
Financial Times Hapag-Lloyd to buy Israel’s Zim in $4.2bn shipping deal
Globes Hapag-Lloyd, FIMI sign $4.2b ZIM acquisition deal
MarketWatch Shipping industry set to consolidate as Hapag-Lloyd to buy Israeli firm for 58% premium
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd signs merger agreement with ZIM
EQS Group EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft signs agreement to acquire ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Business Times Hapag-Lloyd in talks to buy Israel’s Zim Integrated Shipping; sale price to exceed US$3.5 billion
RSS Feed
Hapag-Lloyd AG zu myNews hinzufügen