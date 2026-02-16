Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 19,4 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd anlässlich der ZIM-Übernahme mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sell" belassen. Dieser Deal würde Hapag-Lloyd Zugang zu großer zusätzlicher Kapazität verschaffen und könnte einige Vorteile für das Gemini-Netzwerk, eine operative Kooperation mit Konkurrent Maersk, mit sich bringen, schrieb Cristian Nedelcu am Montagnachmittag./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Sell
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
112,90 €
|Abst. Kursziel*:
-11,43%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
113,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,74%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|13:16
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|15.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|01.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG