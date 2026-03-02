DAX 23.562 -0,3%ESt50 5.745 -0,9%MSCI World 4.385 -0,9%Top 10 Crypto 9,1900 -1,4%Nas 22.454 -1,2%Bitcoin 60.930 +0,1%Euro 1,1536 -0,2%Öl 99,11 +5,9%Gold 5.157 +0,0%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen in Rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay vor IPO -- Ballard Power, TUI, DroneShield, Ölpreise, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten TUI-Aktie knickt ein: Geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise belasten
Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch! Vita Coco überzeugt mit starker Prognose und sieht sich nach Übernahmezielen um — Aktie vor Ausbruch auf Allzeithoch!
Hapag-Lloyd Aktie

133,60 EUR -2,00 EUR -1,47 %
STU
Marktkap. 23,85 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

14:26 Uhr
Hapag-Lloyd AG
133,60 EUR -2,00 EUR -1,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
129,70 €		 Abst. Kursziel*:
-49,88%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
133,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-51,35%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

14:26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

dpa-afx Nahost-Konflikt Hapag-Lloyd-Aktie verliert: Schiff der deutschen Reedereim Golf von Splitter getroffen Hapag-Lloyd-Aktie verliert: Schiff der deutschen Reedereim Golf von Splitter getroffen
dpa-afx Nahost-Eskalation: Aktien von Hapag-Lloyd, Moeller - Maersk & Co. steigen
finanzen.net Hapag-Lloyd-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
EQS Group EQS-News: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG
EQS Group EQS-Adhoc: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie weit im Plus: Milliardenübernahme von ZIM
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
dpa-afx Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd unterzeichnet Vereinbarung über Zusammenschluss mit ZIM
EQS Group EQS-News: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG
EQS Group EQS-Adhoc: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG
Benzinga Hapag Lloyd To Buy ZIM For $4.2 Billion In Massive Shipping Deal
RTE.ie Hapag-Lloyd buys Israel's ZIM for $4.2 billion
Financial Times Hapag-Lloyd to buy Israel’s Zim in $4.2bn shipping deal
Globes Hapag-Lloyd, FIMI sign $4.2b ZIM acquisition deal
MarketWatch Shipping industry set to consolidate as Hapag-Lloyd to buy Israeli firm for 58% premium
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd signs merger agreement with ZIM
