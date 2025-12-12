Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 21,53 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 124 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Volumina blieben stark, schrieb Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Reedereien. Er wertete dabei globale Daten der ersten Dezember-Woche aus./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
120,00 €
|Abst. Kursziel*:
-5,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
116,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|09:21
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|15.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Kepler Cheuvreux
|01.11.21
|Hapag-Lloyd Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Jefferies & Company Inc.