Hapag-Lloyd Aktie

116,80 EUR -3,40 EUR -2,83 %
STU
Marktkap. 21,53 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47

ISIN DE000HLAG475

Symbol HLAGF

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

09:21 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Hapag-Lloyd AG
116,80 EUR -3,40 EUR -2,83%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 124 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Volumina blieben stark, schrieb Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Reedereien. Er wertete dabei globale Daten der ersten Dezember-Woche aus./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
120,00 €		 Abst. Kursziel*:
-5,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
116,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
Analyst Name:
Andy Chu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

09:21 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
06.12.25 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
01.12.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd bestellt acht neue Dual-Fuel Methanol Containerschiffe
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
dpa-afx Seeleute verdienen künftig 5,8 Prozent mehr Geld
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Hapag-Lloyd-Aktie angepasst
finanzen.net Hapag-Lloyd: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
dpa-afx Hapag-Lloyd-Aktie in Rot: Preis- und Kostendruck belastet operatives Ergebnis
dpa-afx HHLA-Aktie reagiert kaum: Hafenlogistiker wächst trotz Handelsstreitigkeiten
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd orders eight new dual-fuel methanol container ships
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Globes Hapag-Lloyd bids for ZIM
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: strong growth and solid results after nine months
EQS Group EQS-News: A Decade on the Stock Exchange: Hapag-Lloyd Marks 10 Years of Sustainable Growth and Value Creation
RTE.ie Hapag-Lloyd posts 3% lower net profit in first half
EQS Group EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market
