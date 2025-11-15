Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 132 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe insgesamt gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montag in seinem Resümee. Allerdings seien die Zielspannen für die operativen Ergebnisse für das Gesamtjahr nach unten hin eingegrenzt worden. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag

