Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 19,51 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 132 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Container-Reederei habe insgesamt gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Benjamin Thielmann am Montag in seinem Resümee. Allerdings seien die Zielspannen für die operativen Ergebnisse für das Gesamtjahr nach unten hin eingegrenzt worden. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
106,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
110,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
|
Analyst Name:
Benjamin Thielmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
