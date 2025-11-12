DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.362 +0,6%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,89 -0,4%Gold4.118 -0,2%
Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus

aktualisiert 12.11.25 08:27 Uhr

LEG auf Kurs für Ziele 2025 nach 9M - Ausblick 2026. Springer Nature-Aktie: Umsatz und operativer Gewinn klettern. INDUS-Aktie: Gewinn klettert - Prognose bestätigt. KWS SAAT-Aktie: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf. JENOPTIK überrascht mit Marge.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte im Plus erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich.
Auch der TecDAX dürfte sich freundlich präsentieren.

Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend, der seit dem Rekordhoch Anfang Oktober anhält, überwinden. Im Fokus der Anleger steht weiterhin das erwartete Ende des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Erholung an den Märkten gestützt hatte. Am Mittwochabend deutscher Zeit befasst sich das US-Repräsentantenhaus mit dem Übergangshaushalt, der bis Ende Januar gelten soll. Wann genau über das Budget abgestimmt wird, ist jedoch offen - die Entscheidung könnte sich bis Donnerstag hinziehen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



