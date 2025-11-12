DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte im Plus erwartet. Der DAX steigt vorbörslich.

Auch der TecDAX dürfte sich freundlich präsentieren. Der DAX könnte am Mittwoch seinen kurzfristigen Abwärtstrend, der seit dem Rekordhoch Anfang Oktober anhält, überwinden. Im Fokus der Anleger steht weiterhin das erwartete Ende des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Erholung an den Märkten gestützt hatte. Am Mittwochabend deutscher Zeit befasst sich das US-Repräsentantenhaus mit dem Übergangshaushalt, der bis Ende Januar gelten soll. Wann genau über das Budget abgestimmt wird, ist jedoch offen - die Entscheidung könnte sich bis Donnerstag hinziehen.





Anleger an Europas Börsen dürften sich am Mittwoch optimistisch zeigen. Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich. Für die Sitzung am Mittwoch erwarten Marktteilnehmer steigende Kurse an den europäischen Aktienmärkten. Der Euro-Stoxx-50 dürfte seine jüngste Konsolidierungsphase mit neuen Rekordständen beenden. Der Index profitiert laut Beobachtern vom Aufholpotenzial der bislang schwächeren französischen Werte sowie von der anhaltenden Stärke der Börsen in Madrid und Mailand. "Die relative Stärke dreht - Europa ist wieder gefragt", kommentierte ein Marktteilnehmer mit dem Hinweis, dass äußere Impulse derzeit keine große Rolle spielten. Dagegen übertrifft die laufende Berichtssaison in Europa die Erwartungen deutlich: "Das stützt und dürfte weiter stützen", so der Experte. "Europäische Unternehmen sind einfach krisenerprobt."





Die US-Börsen entwickelten sich am Dienstag uneinheitlich. So hatte der Dow Jones kaum verändert eröffnet rückte anschließend deutlich auf grünes Terrrain vor. Zum Schlussläuten stand er 1,18 Prozent im Plus bei 47.927,96 Zählern.

Dagegen gab der NASDAQ Composite leicht um 0,25 Prozent auf 23.468,30 Punkte ab, nachdem er zum Start noch deutlicher verloren hatte. Nach der Euphorie am Vortag über das bevorstehende Ende des längsten Regierungsstillstandes breitete sich nun etwas Ernüchterung aus. Wird die Ausgabensperre beendet, so könnte eine Flut an bislang nicht veröffentlichten Konjunkturdaten bzw. die wieder beginnende Publikation neuer Daten unangenehme Einblicke in die konjunkturelle Entwicklung liefern. Viele Anleger hielten sich daher am Aktienmarkt zurück. Grundsätzlich dürfte die Datenlage nicht einfach werden, wenn die US-Notenbank am 9. und 10. Dezember zusammenkommt, um über das künftige Leitzinsniveau zu entscheiden.