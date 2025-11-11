DAX24.060 +0,4%Est505.718 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.409 -0,5%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1598 +0,3%Öl65,04 +1,5%Gold4.114 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wenige Impulse

Warum die Ölpreise in die Gewinnzone drehen

11.11.25 15:22 Uhr
Darum drehen die Ölpreise ins Plus | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
65,00 USD 0,94 USD 1,47%
News
Ölpreis (WTI)
61,19 USD 1,06 USD 1,76%
News

Nachdem sie im frühen Handel leicht gesunken waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 66 Cent auf 64,72 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 63 Cent auf 60,76 Dollar zu.

Am Markt warten die Anleger auf neue Prognosen zur weiteren Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl aus dem Weltmarkt, von denen sie sich mehr Orientierung erhoffen. Am Mittwoch steht der Monatsbericht der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf dem Programm. Zuletzt hatten Opec-Staaten gemeinsam mit anderen im Verbund Opec+ organisierten Staaten mehrfach ihre Fördermengen erhöht.

Im weiteren Verlauf der Woche werden auch Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) erwartet. Diese hatte zuletzt vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt gewarnt./jkr/jsl/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis