AIXTRON-Aktie auf Jahreshoch - Bofa befeuert KI-Hoffnungen
Nach einer Kaufempfehlung der Bank of America (Bofa) haben die Aktien von AIXTRON am Donnerstag mit 18,895 Euro ein weiteres Jahreshoch erreicht.
Werte in diesem Artikel
Via XETRA notiert die AIXTRON-Aktie zeitweise 8,88 Prozent höher bei 18,95 Euro.
Zuvor hatte Analyst Oliver Wong sein Kursziel mit 25,10 Euro mehr als verdoppelt und aus einem "Underperform"-Votum ein "Buy" gemacht.
"Schnallen Sie sich an für die KI-Beschleunigung" - so der Titel seiner Neubewertung des Chip-Anlagenbauers. AIXTRON habe für 2026 tief gestapelt und damit den Blick auf eine Wachstumsbeschleunigung ab 2027 freigemacht, so Wong.
Der Umsatzmix sei im dynamischen Wandel vom immer moderateren Geschäft im Einsatzbereich Konsumelektronik und Elektrofahrzeuge hin zu schnellem Wachstum im Bereich KI-Datenzentren. AIXTRON habe gar die beste KI-Positionierung in seinem Beobachtungsfeld.
Im Jahresverlauf liegen AIXTRON aktuell 24 Prozent im Plus. Dabei haben die Papiere allein binnen rund zwei Wochen gut 40 Prozent gewonnen.
So hatten Empfehlungen von anderen Analysten und Lobeshymnen der Investmentfirma Kerrisdale Capital AIXTRON frischen Schwung verliehen. Im Fokus steht dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AIXTRON News
Bildquellen: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AIXTRON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|AIXTRON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen