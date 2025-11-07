AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel
Die Aktien von AIXTRON haben am Freitag mit einem Minus von 3,8 Prozent auf 16,88 Euro nach starkem Lauf weiter korrigiert.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag war der Kurs bis auf 18,80 Euro gestiegen, was einem Kursplus von rund 40 Prozent binnen 5 Handelstagen entsprochen hatte. Bereits dann hatten Anleger erst einmal Kasse gemacht.
Am Freitag nun senkten die Analysten von Van Lanschot Kempen ihr Kursziel für die Papiere des Maschinenbauers für Computerchip-Hersteller von 17 auf 15 Euro und stuften die Papiere nach dem starken Lauf von "Buy" auf "Sell" ab.
Empfehlungen von Analysten und Lobeshymnen einer Investmentfirma hatten AIXTRON seit rund einer Woche haussieren lassen. Im Fokus stand dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von AIXTRON hergestellt werden.
Bis das Geschäft mit solchen Maschinen anzieht, könnte es aber noch etwas dauern. Experten sehen 2026 eher als Übergangsjahr für den MDAX-Konzern.
Die AIXTRON-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 3,96 Prozent auf 16,85 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
