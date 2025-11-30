AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,02 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster tue, was in seiner Macht stehe, um mit den zyklisch schwachen Endmärkten zurechtzukommen, schrieb Gustav Froberg in einer Einschätzung vom Montag. Aixtron bleibe zudem auf Produktinnovationen fokussiert, um sich eine maximale Nachfrage zu sichern, sobald die Lage sich bessere./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,99 €
|Abst. Kursziel*:
23,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|11:21
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
