DAX 23.756 +0,7%ESt50 5.708 +0,7%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.248 +1,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,94 -0,6%Gold 4.200 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Plug Power, Apple, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich Durchatmen nach schwachem Dezember-Start: DAX zeigt sich in Dienstagssitzung freundlich
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
16,94 EUR -0,37 EUR -2,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,02 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AIXTRON SE Buy

11:21 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
16,94 EUR -0,37 EUR -2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster tue, was in seiner Macht stehe, um mit den zyklisch schwachen Endmärkten zurechtzukommen, schrieb Gustav Froberg in einer Einschätzung vom Montag. Aixtron bleibe zudem auf Produktinnovationen fokussiert, um sich eine maximale Nachfrage zu sichern, sobald die Lage sich bessere./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,99 €		 Abst. Kursziel*:
23,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

11:21 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 AIXTRON Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Monats-Einstufungen Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Start nach
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Dienstagvormittag positiv
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag tiefer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursabschlägen
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Ohio State University buys Aixtron CCS MOCVD system
EQS Group Ohio State University selects AIXTRON CCS MOCVD System for Next Generation Gallium Oxide Device Development
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen