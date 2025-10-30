AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro je Aktie belassen. Ein Ende der Überkapazitäten am Markt für SiC-Halbleiter sei nicht in Sicht, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könne der Chipbranchen-Ausrüster diese anhaltende Delle im kommenden Jahr vor allem im Bereich optoelektronischer Halbleiter recht gut auffangen. Die Margen dürften dabei sogar leicht nach oben tendieren. Der Tiefpunkt im Gewinnzyklus sollte noch im laufenden Jahr erreicht werden./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Kaufen
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
13,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
13,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
