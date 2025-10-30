AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe signalisiert, dass der Umsatz im kommenden Jahr leicht unter dem für 2025 erwarteten Wert oder vielleicht gleichauf liegen werde, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt hingegen habe mit einem Anstieg gerechnet./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,70 €
|Abst. Kursziel*:
-1,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
13,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,46%
|
Analyst Name:
Madeleine Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
