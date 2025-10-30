DAX 24.017 -0,4%ESt50 5.678 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.965 +1,6%Euro 1,1553 -0,1%Öl 65,08 +0,6%Gold 4.026 -0,3%
AIXTRON Aktie

AIXTRON Aktien-Sparplan
13,84 EUR +0,46 EUR +3,44 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

UBS AG

AIXTRON SE Neutral

11:56 Uhr
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
13,84 EUR 0,46 EUR 3,44%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe signalisiert, dass der Umsatz im kommenden Jahr leicht unter dem für 2025 erwarteten Wert oder vielleicht gleichauf liegen werde, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt hingegen habe mit einem Anstieg gerechnet./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,70 €		 Abst. Kursziel*:
-1,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,46%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

