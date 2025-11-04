AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,81 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,05 €
|Abst. Kursziel*:
24,65%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
16,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
|
Analyst Name:
Rohan Bahl
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|08:46
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|08:46
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|08:46
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.