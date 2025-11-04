DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
AIXTRON Aktie

16,48 EUR +1,03 EUR +6,67 %
STU
Marktkap. 1,81 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Barclays Capital

AIXTRON SE Overweight

08:46 Uhr
AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,05 €		 Abst. Kursziel*:
24,65%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
16,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,36%
Analyst Name:
Rohan Bahl 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

