DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Airbus- und Lufthansa-Aktie uneinig: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
AIXTRON Aktie

AIXTRON Aktien-Sparplan
17,71 EUR -0,30 EUR -1,64 %
STU
Marktkap. 2,02 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Neutral

09:06 Uhr
AIXTRON SE Neutral
AIXTRON SE
17,71 EUR -0,30 EUR -1,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande favorisiert in seinem Ausblick auf 2026 in der europäischen Hardwarebranche die Aktien von ASML, die er zudem auf die "Analyst Focus List" nimmt. Halbleiter seien das attraktivste Segment. Angesichts immens steigender Marktpreise für DRAM-Speicherchips sei es keine Frage des ob, sondern lediglich wann die Investitionen hier deutlich hochgefahren würden. Neben ASML setzt Deshpande auf ASM International, BE Semi und VAT./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,89 €		 Abst. Kursziel*:
-20,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,77%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:06 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 AIXTRON Overweight Barclays Capital
04.11.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Monats-Einstufungen Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial Experten sehen bei AIXTRON SE-Aktie Potenzial
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Mittag
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag kaum verändert
finanzen.net TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Ohio State University buys Aixtron CCS MOCVD system
EQS Group Ohio State University selects AIXTRON CCS MOCVD System for Next Generation Gallium Oxide Device Development
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
