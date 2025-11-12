DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,0%Top 10 Crypto 13,84 +1,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.548 +2,2%Euro 1,1587 +0,0%Öl 62,70 +0,0%Gold 4.211 +0,3%
AIXTRON Aktie

19,59 EUR +0,13 EUR +0,64 %
Marktkap. 1,96 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Hold

08:01 Uhr
AIXTRON SE Hold
AIXTRON SE
19,59 EUR 0,13 EUR 0,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des erneuten Optimismus für Galliumnitrid-Halbleiter sieht der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Om Bakhda nur begrenzte Anzeichen dafür, dass dies angesichts der Unsicherheit in den verbleibenden zwei Dritteln des Geschäfts des Chipausrüsters zu einem bedeutenden Umsatzwachstum im Jahr 2027 führen wird. Die derzeitige Stärke im Optobereich hänge mit der Nachfrage nach KI-Rechenzentren zusammen, schrieb er in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Jedoch könnten die zusätzlichen Ausgaben bis 2027 nachlassen, und der Erholungskurs bei Siliziumkarbid-Chips bleibe unklar./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,40 €		 Abst. Kursziel*:
-9,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,67%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

