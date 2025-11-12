DAX24.371 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,60 -0,9%Gold4.124 -0,1%
Vertrag verlängert

LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt

12.11.25 10:16 Uhr
LANXESS-Aktie kaum bewegt: Stratmann bleibt CFO | finanzen.net

Der Aufsichtsrat des Spezialchemie-Konzerns LANXESS hat Oliver Stratmann erneut als Vorstandsmitglied bestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
17,05 EUR 0,16 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit werde sein Vertrag als Finanzvorstand um fünf Jahre verlängert. Das neue Mandat beginnt am 1. September 2026, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das neue Mandat schließe nahtlos an Stratmanns erste Amtsperiode von drei Jahren an.

Die LANXESS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 16,97 Euro.

DOW JONES

