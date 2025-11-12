Vertrag verlängert

Der Aufsichtsrat des Spezialchemie-Konzerns LANXESS hat Oliver Stratmann erneut als Vorstandsmitglied bestellt.

Damit werde sein Vertrag als Finanzvorstand um fünf Jahre verlängert. Das neue Mandat beginnt am 1. September 2026, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das neue Mandat schließe nahtlos an Stratmanns erste Amtsperiode von drei Jahren an.

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung