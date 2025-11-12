LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt
Der Aufsichtsrat des Spezialchemie-Konzerns LANXESS hat Oliver Stratmann erneut als Vorstandsmitglied bestellt.
Damit werde sein Vertrag als Finanzvorstand um fünf Jahre verlängert. Das neue Mandat beginnt am 1. September 2026, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das neue Mandat schließe nahtlos an Stratmanns erste Amtsperiode von drei Jahren an.
Die LANXESS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 16,97 Euro.
DOW JONES
