LANXESS Aktie

16,99 EUR -0,38 EUR -2,19 %
STU
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Goldman Sachs Group Inc.

LANXESS Sell

13:36 Uhr
LANXESS Sell
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
16,99 EUR -0,38 EUR -2,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Sell

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
16,88 €		 Abst. Kursziel*:
-40,76%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
16,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-41,14%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

13:36 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LANXESS Buy Warburg Research
07.11.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 LANXESS Halten DZ BANK
Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Frühe Anlage MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit Verlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Lanxess auf 'Hold' - Ziel runter auf 17 Euro
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag fester
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
finanzen.net LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
