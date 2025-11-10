LANXESS Aktie
Marktkap. 1,48 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess zwar von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das neue Kursziel entspricht etwa dem Marktniveau der Papiere des Spezialchemiekonzerns. Lanxess leide unter geringer Auslastung, Konkurrenz in Asien und mauen Endmärkten in den Bereichen Bau, Automobil und Chemie, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seiner Neubewertung. Der hohe operative Hebel sorge allerdings für Potenzial schon bei bloßer Normalisierung der Lage./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,37 €
|Abst. Kursziel*:
-2,13%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
17,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,69%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
