Heute im Fokus
Ende des Shutdowns möglich: DAX höher erwartet -- Börsen in Fernost geben nach -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen HENSOLDT-Aktie: Rüstungskonzern will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen
LANXESS Aktie

17,47 EUR +0,19 EUR +1,10 %
HAN
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN wurde kopiert
WKN 547040

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
Symbol LNXSF

Jefferies & Company Inc.

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,47 EUR 0,19 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess zwar von 19 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das neue Kursziel entspricht etwa dem Marktniveau der Papiere des Spezialchemiekonzerns. Lanxess leide unter geringer Auslastung, Konkurrenz in Asien und mauen Endmärkten in den Bereichen Bau, Automobil und Chemie, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seiner Neubewertung. Der hohe operative Hebel sorge allerdings für Potenzial schon bei bloßer Normalisierung der Lage./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,37 €		 Abst. Kursziel*:
-2,13%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
17,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,69%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LANXESS Buy Warburg Research
07.11.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 LANXESS Halten DZ BANK
06.11.25 LANXESS Neutral UBS AG
mehr Analysen

