LANXESS Aktie
Marktkap. 1,68 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an das Ergebnis des dritten Quartals an. Die revidierte Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 liege vier Prozent unter seiner vorherigen Erwartung, da mit einer schwächeren Entwicklung in den Bereichen Advanced Intermediates und Specialty Additives zu rechnen sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Hold
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,01 €
|Abst. Kursziel*:
8,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
16,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,18%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|11:31
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK