DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt
Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
LANXESS Aktie

Marktkap. 1,44 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

JP Morgan Chase & Co.

LANXESS Underweight

08:01 Uhr
LANXESS Underweight
LANXESS AG
17,25 EUR 0,01 EUR 0,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,30 €		 Abst. Kursziel*:
-13,29%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LANXESS Underweight Barclays Capital
11.11.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Nachmittag an Fahrt
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag freundlich
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
