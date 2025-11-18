DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,51 +0,4%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
16,31 EUR -0,15 EUR -0,91 %
STU
Marktkap. 1,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

LANXESS AG
16,31 EUR -0,15 EUR -0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Umfeld bleibe schwierig für den Spezialchemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochabend. Er kappte seine Schätzungen wegen des zyklischen und auch strukturellen Drucks nochmals deutlich angesichts des schwachen Ergebnistrends./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,37 €		 Abst. Kursziel*:
-8,37%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,03%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:01 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LANXESS Underweight Barclays Capital
11.11.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Profitabler LANXESS-Einstieg? MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittwochvormittag fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
