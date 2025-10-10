LANXESS Aktie
Marktkap. 1,66 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf die - bei nur recht geringer Ergebnisqualität - erfüllten Erwartungen reagieren, schrieb Priyanka Patel am Donnerstagmorgen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LANXESS Neutral
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,93 €
|Abst. Kursziel*:
35,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,42%
|
Analyst Name:
Priyanka Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|12:51
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|11:11
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:51
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|11:11
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:11
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|11:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG