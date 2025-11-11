LANXESS Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 15 Euro halbiert und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,11 €
|Abst. Kursziel*:
-12,33%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
16,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,93%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.11.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)