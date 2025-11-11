DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Profil

LANXESS Aktie

LANXESS Aktien-Sparplan
16,84 EUR -0,05 EUR -0,30 %
STU
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN 547040

ISIN DE0005470405

Symbol LNXSF

Barclays Capital

LANXESS Underweight

08:36 Uhr
LANXESS Underweight
LANXESS AG
16,84 EUR -0,05 EUR -0,30%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 15 Euro halbiert und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,11 €		 Abst. Kursziel*:
-12,33%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
16,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,93%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

11.11.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LANXESS Buy Warburg Research
07.11.25 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 LANXESS Halten DZ BANK
mehr Analysen

