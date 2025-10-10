LANXESS Aktie
Marktkap. 1,66 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess von 25 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Die Präzisierung der Jahresprognose am unteren Ende der vorgegebenen Spanne sei ebenfalls keine Überraschung. Der niedrigere faire Wert ergebe sich aus der separaten Bewertung der einzelnen Geschäftsbereiche von Lanxess./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Halten
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
17,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
17,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
