DAX 23.850 -0,8%ESt50 5.625 -0,8%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,82 -3,8%Nas 23.301 -0,9%Bitcoin 89.034 -1,5%Euro 1,1532 +0,3%Öl 63,18 -0,6%Gold 3.983 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX fällt -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LANXESS Aktie

Kaufen
Verkaufen
LANXESS Aktien-Sparplan
17,07 EUR -2,46 EUR -12,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,66 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547040

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LNXSF

DZ BANK

LANXESS Halten

16:26 Uhr
LANXESS Halten
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,07 EUR -2,46 EUR -12,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lanxess von 25 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Peter Spengler am Donnerstag. Die Präzisierung der Jahresprognose am unteren Ende der vorgegebenen Spanne sei ebenfalls keine Überraschung. Der niedrigere faire Wert ergebe sich aus der separaten Bewertung der einzelnen Geschäftsbereiche von Lanxess./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Halten

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
17,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
17,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

12:51 LANXESS Neutral UBS AG
11:11 LANXESS Buy Warburg Research
11:06 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
22.10.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net Maue Branchenkonjunktur LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt nachmittags nach
dpa-afx ROUNDUP 2: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
finanzen.net LANXESS Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus LANXESS
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lanxess erneut stark unter Druck - Quartalszahlen belasten
dpa-afx ROUNDUP: Lanxess blickt vorsichtiger auf 2025 - Kosten sollen weiter sinken
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
LANXESS AG zu myNews hinzufügen