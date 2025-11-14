DAX 23.908 +0,1%ESt50 5.688 -0,1%MSCI World 4.340 -0,1%Top 10 Crypto 12,93 +2,4%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.293 +1,2%Euro 1,1601 -0,2%Öl 63,93 -0,6%Gold 4.076 -0,1%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

08:51 Uhr
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach einer Roadshow mit Unternehmenschef Matthias Zachert von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Quartalszahlen des Chemiekonzerns am 6. November sehr negativ aufgenommen worden seien, habe sich der Fokus der Anleger auf das Gemeinschaftsunternehmen Envalior gerichtet, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Zachert habe sich sehr zuversichtlich dazu geäußert, dass Lanxess hier 2028 partiell aussteigen könne./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS Hold

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,71 €		 Abst. Kursziel*:
1,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

08:51 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LANXESS Underweight Barclays Capital
11.11.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.11.25 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LANXESS Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net LANXESS Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von LANXESS
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag stärker
TraderFox Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag.
Dow Jones LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Lanxess auf 'Hold' - Ziel runter auf 17 Euro
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: LANXESS exercises right to offer for the sale of its shares in Envalior in 2026
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
