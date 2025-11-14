LANXESS Aktie
Marktkap. 1,54 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach einer Roadshow mit Unternehmenschef Matthias Zachert von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Quartalszahlen des Chemiekonzerns am 6. November sehr negativ aufgenommen worden seien, habe sich der Fokus der Anleger auf das Gemeinschaftsunternehmen Envalior gerichtet, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Zachert habe sich sehr zuversichtlich dazu geäußert, dass Lanxess hier 2028 partiell aussteigen könne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,71 €
|Abst. Kursziel*:
1,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
|
Analyst Name:
Andres Castanos-Mollor
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
