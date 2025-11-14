Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LANXESS Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach einer Roadshow mit Unternehmenschef Matthias Zachert von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Quartalszahlen des Chemiekonzerns am 6. November sehr negativ aufgenommen worden seien, habe sich der Fokus der Anleger auf das Gemeinschaftsunternehmen Envalior gerichtet, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Zachert habe sich sehr zuversichtlich dazu geäußert, dass Lanxess hier 2028 partiell aussteigen könne./rob/gl/ag

