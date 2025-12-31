Sanofi-Aktie fällt dennoch: FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Tzield
Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen.
Werte in diesem Artikel
Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.
Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet.
Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.
Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie zeitweise 0,58 Prozent im Minus bei 81,84 Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)
Von Aimee Look
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Sanofi News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com