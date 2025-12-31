DAX24.784 +1,0%Est505.904 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,08 -1,2%Gold4.431 +2,3%
Sanofi-Aktie fällt dennoch: FDA prüft Senkung der Alterszulassung für Tzield

05.01.26 09:11 Uhr
Sanofi-Aktie dennoch in Rot: Vorrangige FDA-Prüfung für Tzield angekündigt | finanzen.net

Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
81,58 EUR -1,68 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.

Wer­bung

Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet.

Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.

Im EURONEXT-Handel in Paris zeigt sich die Sanofi-Aktie zeitweise 0,58 Prozent im Minus bei 81,84 Euro.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)

Von Aimee Look

DOW JONES

