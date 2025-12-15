DAX24.262 +0,3%Est505.751 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.612 +1,9%Euro1,1746 +0,1%Öl61,20 ±-0,0%Gold4.341 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung

15.12.25 09:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sanofi S.A.
81,17 EUR -1,86 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Sorgen um das MS-Mittel Tolebrutinib haben die Aktien von Sanofi am Montagmorgen deutlich belastet. Die Papiere der Franzosen rutschen in den ersten Handelsminuten um mehr als 6 Prozent ab auf 78 Euro und schlossen damit eine Kurslücke von Ende Oktober. Zuletzt dämmten sie Verluste ein wenig ein.

Wer­bung

Die Prüfung der US-Zulassung für Tolebrutinib gegen nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) verzögert sich. Die zuständige US-Behörde FDA wird nun nicht bis Ende Dezember dieses Jahres, sondern erst bis Ende des ersten Quartals 2026 Stellung beziehen. Bis dahin werden nur schwerstkranke Patienten Zugang erhalten.

Analyst Michael Leuchten von der Investmentbank Jefferies befürchtete bereits, dass der Markt das Mittel abschreibt. Er verwies dabei auch auf eine negative Überraschung in der heute veröffentlichten Perseus-Studie Phase III zu einer anderen MS-Form (primär progredienten Multiple Sklerose - PPMS). Das deutlich größere Marktpotenzial sieht er jedoch in der nrSPMS-Form. Die Verzögerung hier sei "verwirrend, aber erklärbar". Das Mittel abzuschreiben, wäre demnach verfrüht.

Richard Vosser von JPMorgan ist derweil skeptisch, was die Zulassung gegen nrSPMS angeht./ag/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sanofi S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sanofi S.A.

DatumRatingAnalyst
10:26Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
09:51Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Sanofi OutperformBernstein Research
25.11.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:26Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
05.12.2025Sanofi OutperformBernstein Research
25.11.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Sanofi BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Sanofi BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:51Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Sanofi NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025Sanofi NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
17.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
06.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
03.12.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG
28.10.2024Sanofi SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen