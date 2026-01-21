Sanofi Aktie
Marktkap. 94,33 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Sanofi sei trotz des erwarteten branchenüblichen Wachstums bis 2030 die günstigste Aktie im europäischen Pharmasektor, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zentrale Frage bleibe aber, ob das Unternehmen seinen Umsatz vor dem voraussichtlichen Patentablauf von Dupixent 2031/32 wieder steigern könne./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,18 €
|Abst. Kursziel*:
27,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,16%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
