Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar

29.12.25 07:52 Uhr

DOW JONES--Der französische Pharmakonzern Sanofi übernimmt das US-Impfstoffunternehmen Dynavax Technologies Corporation zum Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar. Sanofi bietet nach eigenen Angaben 15,50 Dollar je Aktie in bar und der Deal soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Mit der Übernahme sichert sich Sanofi unter anderem das Mittel HEPLISAV-B, einen bereits in den USA vermarkteten Impfstoff zur Prävention von Hepatitis B bei Erwachsenen. Die Impfung unterscheidet sich von bestehenden Angeboten durch ein Zwei-Dosen-Schema innerhalb eines Monats, während herkömmliche Impfstoffe drei Dosen über sechs Monate erfordern. Dynavax hat derzeit unter anderem den Gürtelrose-Impfstoffkandidaten Z-1018 in Entwicklung, der sich aktuell in der klinischen Phase 1/2 befindet. Wer­bung Wer­bung Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/cbr/thl (END) Dow Jones Newswires December 29, 2025 01:53 ET (06:53 GMT)

