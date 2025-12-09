DAX 24.308 +0,5%ESt50 5.760 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.514 +1,8%Euro 1,1744 +0,0%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.338 +0,8%
Sanofi Aktie

Sanofi Aktien-Sparplan
81,30 EUR -1,70 EUR -2,05 %
STU
76,01 CHF -1,90 CHF -2,44 %
BRX
Marktkap. 101,38 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Goldman Sachs Group Inc.

Sanofi Neutral

12:06 Uhr
Sanofi Neutral
Sanofi S.A.
81,30 EUR -1,70 EUR -2,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Forschungs- und Entwicklungsstory der Franzosen habe einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb James Quigley am Montag nach zwei unterschiedlichen Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib. Er geht davon aus, dass sich die Aktie an den unteren Rand ihrer Handelsrange zwischen 80 und 100 Euro orientiert. Der Misserfolg in der MS-Form PPMS könnte bedeuten, dass das Mittel vor allem auf nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) zugeschnitten sei. Es würden dann Premiumpreise in einer engen Nische winken. Entscheidend hierfür sei allerdings die Preispolitik von Roche für ihr Fenebrutinib, das sowohl bei remittierender als auch progredienter MS zum Einsatz kommen könnte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,49 €		 Abst. Kursziel*:
16,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,85%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

11:21 Sanofi Buy UBS AG
11:16 Sanofi Overweight Barclays Capital
10:26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:51 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

